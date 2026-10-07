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Царьград

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В Архангельской области энтеровирус вырос в 1,7 раза за неделю

В Архангельской области энтеровирус вырос в 1,7 раза за неделю

За неделю с 28 сентября по 4 октября в Архангельской области предварительный диагноз «энтеровирусная инфекция» поставили 111 жителям, что в 1,7 раза превышает показатель предыдущей недели.

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