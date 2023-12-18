Вертолет МЧС вывез из тайги охотника с обмороженными ногами

Один человек погиб, один пострадал в результате пожара во время охоты в Иркутской области. Спасатели с помощью вертолета вывезли из тайги охотника с обмороженными ногами, рассказали в пресс-службе министерства.
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