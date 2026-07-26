Блогер Лерчек планировала поездку в Белград по загранпаспорту для вакцинации

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), проходящая лечение от онкологического заболевания, после завершения курса химиотерапии планировала выехать из России в Белград по заграничному паспорту, чтобы сделать там прививку для восстановления организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии