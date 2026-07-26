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Газета.ру

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Блогер Лерчек планировала поездку в Белград по загранпаспорту для вакцинации

Блогер Лерчек планировала поездку в Белград по загранпаспорту для вакцинации

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), проходящая лечение от онкологического заболевания, после завершения курса химиотерапии планировала выехать из России в Белград по заграничному паспорту, чтобы сделать там прививку для восстановления организма.

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