Славянская доктрина

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«Выдуманные» танки или альтернативная история?

«Выдуманные» танки или альтернативная история?

Wargaming Сюжет в онлайн-играх — очень странный предмет. С одной стороны, игровой процесс, завязанный на взаимодействии реальных игроков, PvP-сражениях и совместных рейдах не требует такой масштабной сюжетной обвязки, как в синглплеерных играх.

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