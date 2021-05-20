«Выдуманные» танки или альтернативная история?

Wargaming Сюжет в онлайн-играх — очень странный предмет. С одной стороны, игровой процесс, завязанный на взаимодействии реальных игроков, PvP-сражениях и совместных рейдах не требует такой масштабной сюжетной обвязки, как в синглплеерных играх.