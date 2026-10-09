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Профильный комитет ГД единогласно рекомендовал принять закон об исполнении бюджета за 2025 год

Профильный комитет ГД единогласно рекомендовал принять закон об исполнении бюджета за 2025 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу рекомендовал депутатам утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год.

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