Свердловчанин заплатит дочери 30 тысяч рублей за пощечину

Свердловский областной суд поставил точку в споре членов одной семьи. Как сообщили в пресс-службе облсуда, в Краснотурьинске 14-летняя девочка оказалась заложником конфликта родителей, переживавших развод.
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