Макфола призвали оставить нереалистичные и скучные мантры

Бывшему послу США в России Майклу Макфолу следует перестать быть игроком глубинного государства. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.