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Макфола призвали оставить нереалистичные и скучные мантры

Макфола призвали оставить нереалистичные и скучные мантры

Бывшему послу США в России Майклу Макфолу следует перестать быть игроком глубинного государства. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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