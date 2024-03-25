Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»

Все футбольные матчи в рамках 22-го тура Мир Российской премьер-лиги (Мир РПЛ), которые пройдут с пятницы, 29 марта, по воскресенье, 31 марта, начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».