Доведённая до трухи

Экономика УССР на момент 1991 года входила в двадцатку крупнейших в мире. Учитывая колоссальность бесплатно доставшегося Киеву от Москвы приданого и отсутствие долгов, которые «проклятая» бывшая метрополия взяла на себя, у украинской экономики были все шансы по размерам превзойти французскую, о чем украинцы, собственно, и мечтали.