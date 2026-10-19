“The campaign of Republican David Flippo, who faces an unexpectedly tough race to fill a red House seat in Nevada, credited a dead woman from a prominent Nevada family for a donation, according to federal disclosures,” the Wall Street Journal reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым