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Новый метод байесовской оптимизации использует исторические данные дорогих экспериментов

Новый метод байесовской оптимизации использует исторические данные дорогих экспериментов

В препринте на arXiv представлен новый подход к многофидельной байесовской оптимизации (MF-BO). Этот класс методов применяется для задач чёрного ящика, где целевая функция дорога, но существуют более дешёвые приближения.

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