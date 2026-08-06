Новый метод байесовской оптимизации использует исторические данные дорогих экспериментов

В препринте на arXiv представлен новый подход к многофидельной байесовской оптимизации (MF-BO). Этот класс методов применяется для задач чёрного ящика, где целевая функция дорога, но существуют более дешёвые приближения.
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