Ученый предупредил о том, что в 2024-м на Землю обрушится множество магнитных бурь

По словам эксперта, Солнце достигнет максимума своей активности Завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук Сергей Богачёв рассказал о том, что в 2024-м году на землю обрушится очень много магнитных бурь.