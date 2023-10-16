Скала Хийси острова Койонсаари - это, пожалуй, одна из самых популярных и доступных смотровых площадок на Ладожских шхерах, с которой можно любоваться как рассветами, так и закатами.
Скала Хийси
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Скала Хийси острова Койонсаари - это, пожалуй, одна из самых популярных и доступных смотровых площадок на Ладожских шхерах, с которой можно любоваться как рассветами, так и закатами.
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