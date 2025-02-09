Трамп: США точно введут дополнительные пошлины на поставки из ЕС

Соединенные Штаты полны решимости ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Евросоюза, заявил в воскресенье вечером в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из своего поместья Мар-а-Лаго (штат Флорида) президент США Дональд Трамп.
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