Трамп: США точно введут дополнительные пошлины на поставки из ЕС

Соединенные Штаты полны решимости ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Евросоюза, заявил в воскресенье вечером в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из своего поместья Мар-а-Лаго (штат Флорида) президент США Дональд Трамп.