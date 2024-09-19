Александр Ляшенко

Всё в России нормально с оборотом бумажных денег. Но читая и встречая ублюдков от "сайта "pronedra.ru." , пишущих здесь: 16 сентября 2024 года россиян ждет неприятный сюрприз – изменения в приеме наличных в магазинах могут затронуть привычные методы оплаты, бейте их с ноги. Никогда, у россиян, не было привычкой, ходить в магазины с испорченными купюрами,так делают только ублюдки типа "журналисты" сайта "pronedra.ru." падаль по кличке Ольга Вайленко-укрожопая тварь.Смерть пидорасам из "журналисты" сайта "pronedra.ru."!