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В магазин с купюрами больше не ходите: неприятный сюрприз для всех россиян с 16 сентября

В магазин с купюрами больше не ходите: неприятный сюрприз для всех россиян с 16 сентября

В магазин с купюрами больше не ходите: неприятный сюрприз для всех россиян с 16 сентября Ольга ВайленкоВ эпоху активного развития цифровых технологий и повсеместного внедрения безналичных платежей, наличные деньги все еще остаются важным элементом экономической системы.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Всё в России нормально с оборотом бумажных денег. Но читая и встречая ублюдков от &quot;сайта  &quot;pronedra.ru.&quot; , пишущих здесь: 16 сентября 2024 года россиян ждет неприятный сюрприз – изменения в приеме наличных в магазинах могут затронуть привычные методы оплаты, бейте их с ноги. Никогда, у россиян, не было привычкой, ходить в магазины с испорченными купюрами,так делают  только ублюдки типа &quot;журналисты&quot; сайта &quot;pronedra.ru.&quot; падаль по кличке Ольга Вайленко-укрожопая тварь.Смерть пидорасам из &quot;журналисты&quot; сайта &quot;pronedra.ru.&quot;!
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