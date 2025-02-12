Глава села Даурия предстанет перед судом за махинации с ремонтом дорог

Уголовное дело в отношении главы села Даурия Татьяны Урываевой передано в суд. Она обвиняется в превышении должностных полномочий при ремонте автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
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