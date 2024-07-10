Депутат Виталий Милонов заявил, что нужно запретить турецкие сериалы в России

В России необходимо запретить турецкие сериалы, так как они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
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