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Депутат Виталий Милонов заявил, что нужно запретить турецкие сериалы в России

Депутат Виталий Милонов заявил, что нужно запретить турецкие сериалы в России

В России необходимо запретить турецкие сериалы, так как они формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции, заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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