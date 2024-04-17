RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Матвеев
    В марте 1999 года Игорь Бутман организовал свой оркестр Igor Butman Jazz Orchestra, собрав в нём лучших джазовых музы...Бутман: не стоит ...
  • Юрий Зубрин
    Союзнички ,мать их ....«Известия»: четыр...
  • лина любимцева
    И Россия будет продавать Литве зерно?... НУ И КАК ЭТО НАЗВАТЬ?!! А то, что в этом году после таких наводнений, когда ...Литва возобновила...

Литва возобновила закупку зерна из России после перерыва

Литва возобновила закупку зерна из России после перерыва

Литва после полугодичного перерыва возобновила закупку зерна из России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы, первая поставка с 2023 года произошла в феврале — страна получила 12,2 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Бирюков
Займитесь арифметикой! 12200/ 60= ...10-15???
Ответить
17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Займись арифметикой - как сильно укрепится бюджет РФ от налогов с продаж с 2 лямов евро? Правда эти копейки стоят дороже, чем национальная гордость? А, ну да, деньги не пахнут... Частный бизнес как был построен на проституционной модели - дам кому угодно, лишь бы за бабки, так  и остался.
Ответить
16 час.
лл
лина любимцева
И Россия будет продавать Литве зерно?... НУ И КАК ЭТО НАЗВАТЬ?!! А то, что в этом году после таких наводнений, когда все озимые посевы СМЫТЫ, как и плодородный слой почвы,  будет НЕУРОЖАЙ!!  А все зерно с прошлого урожая будет распродано. КАК РОССИЯНАМ ЖИТЬ?!!   Нам - никто и 1 зернинки не продаст...  Ну пусть же мозги включают, твою.... ИЛИ СТРАНА ДУРАКОВ?!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх