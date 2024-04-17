Литва после полугодичного перерыва возобновила закупку зерна из России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы, первая поставка с 2023 года произошла в феврале — страна получила 12,2 тыс.
Литва возобновила закупку зерна из России после перерыва
Комментарии
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Валерий Бирюков
Займитесь арифметикой! 12200/ 60= ...10-15???
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Займись арифметикой - как сильно укрепится бюджет РФ от налогов с продаж с 2 лямов евро? Правда эти копейки стоят дороже, чем национальная гордость? А, ну да, деньги не пахнут... Частный бизнес как был построен на проституционной модели - дам кому угодно, лишь бы за бабки, так и остался.
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16 час.
лл
лина любимцева
И Россия будет продавать Литве зерно?... НУ И КАК ЭТО НАЗВАТЬ?!! А то, что в этом году после таких наводнений, когда все озимые посевы СМЫТЫ, как и плодородный слой почвы, будет НЕУРОЖАЙ!! А все зерно с прошлого урожая будет распродано. КАК РОССИЯНАМ ЖИТЬ?!! Нам - никто и 1 зернинки не продаст... Ну пусть же мозги включают, твою.... ИЛИ СТРАНА ДУРАКОВ?!!
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16 час.
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