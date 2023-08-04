Пригожин наконец-то жестко о том, что случилось в Нигере

Кого напугать вздумала? Такие и с Навальным будут в нормальных, приди он к власти.

ВН

Валерий Никитин

Расскажи, где у наших" олигархов футбольные клубы, яхты, недвижка, дети? Много они в нашу землю вложили, кроме новых труб и заводов по сжижению? Сотнями миллиардов вывозится. Просто страна настолько обширная и богатая, что всё растащить не могут, ещё остается. Нормально у неё ..