Гадали все, заступится ли ЧВК "Вагнер" за те пророссийские силы, которые пришли к власти в Нигере. И вот Пригожин нарушил молчание.
Пригожин наконец-то жестко о том, что случилось в Нигере
Комментарии
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Валерий Никитин
Кого напугать вздумала? Такие и с Навальным будут в нормальных, приди он к власти.
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7 час.
ВН
Валерий Никитин
Расскажи, где у наших" олигархов футбольные клубы, яхты, недвижка, дети? Много они в нашу землю вложили, кроме новых труб и заводов по сжижению? Сотнями миллиардов вывозится. Просто страна настолько обширная и богатая, что всё растащить не могут, ещё остается. Нормально у неё ..
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7 час.
z
zhanna
Михеев правильно сказзл-не мятеж,а революци достоинства.
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4 час.
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