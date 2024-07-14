Роджерс: Причины упадка США

Чудный город Детройт«Оказался наш отец не отцом, а сукою»Американская демократическая песенка о БайденеОпять в разговоре всплыл вопрос, как США докатились до жизни такой.
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