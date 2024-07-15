За 5 минут яблочный пирог на сковороде, который тает во рту. Вкусно, просто и быстро.

Очень вкусный и сочный яблочный пирог. Готовим его на сковороде за 5 минут +время на выпечку. Всем советую попробовать! Ингредиенты (сковорода 26 или 28 см, вес 760 г, высота 2,5 см): Яйца С1 или С0 -2 шт Сахар 3 — 5 ст.