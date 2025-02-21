Царьград Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press СМИ пишут, что Таджикистан и Россия обсудили увеличение квот для подготовки педагогов.
Русские учителя подумают дважды. Поехавшие в Таджикистан педагоги без прикрас рассказали о ситуации
Комментарии
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W
Walery
Мозахисты видимо поехали туда... хотят испытать те чувства которыми были сыты по горло русские специалисты в таджикистане с началом 90-х годов. Как русскому учителю или преподавателю можно учить таджика, который с детства, с рождения буквыально, прозомбирован и переполнен ненавистью к русским по основаниям своей религии - убей неверного и тем откроешь себе дорогу в Рай. У них там такая земная жизнь.., что в очередь стоят стремясь изначально буквально с рождения - в Рай...
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2 час.
Геннадий Бережнов
Мы усиленно изображаем» дружбу народов» но нужна ли она им? И особенно когда в России учителей нехватка в 250 тыс. Может там и промышленность пора поднимать?
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1 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Дурят русский народ, как могут и по любому поводу! А мастурбеки с чурками, похоже, не нарадуются этому. Российская власть не только даёт им возможность нелегально проникать в страну, благодаря безвизовому режиму, не только незаконно оставаться в России, благодаря придуманному и введённому недавно «реестру нелегалов», не только беспрепятственно, без работы, передвигаться по стране, имея этот гребанный «патент», но и за наш счёт создает для этого благоприятные условия, в том числе путём обучения мастурбеков русскому языку. Сколько это будет продолжаться? Народ уже стонет от их «опытов», а они нам сказки рассказывают, что «ужесточение визового режима с мастурбеками плохо отразится на стране в долгосрочной перспективе», как заявил недавно Лавров. Да это все плохо сказывается уже прямо сейчас? Вы там, на верху, уверены, что с такой миграционной политикой у вас будет «долгосрочная перспектива»?
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3 мин.
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