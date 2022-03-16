Забайкальские общественники провели мониторинг цен на продукты

Общественная палата Забайкальского края совместно с районными общественниками начала серию мониторингов с целью выявления роста цен в торговых сетях и пунктах продаж, изучения причин и выработки предложений по сдерживанию стоимости продуктов.
Общественная палата Забайкальского края совместно с районными общественниками начала серию мониторингов с целью выявления роста цен в торговых сетях и пунктах продаж, изучения причин и выработки предложений по сдерживанию стоимости продуктов.
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