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Забайкальские общественники провели мониторинг цен на продукты

Забайкальские общественники провели мониторинг цен на продукты

Общественная палата Забайкальского края совместно с районными общественниками начала серию мониторингов с целью выявления роста цен в торговых сетях и пунктах продаж, изучения причин и выработки предложений по сдерживанию стоимости продуктов.

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