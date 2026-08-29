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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Уэббер о работе менеджером: «Первые два-три года карьеры пилота в «Ф-1» всегда самые трудные»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер рассказал о том, что был рад возможности помочь Оскару Пиастри в качестве менеджера.

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