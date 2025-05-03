Вера в американскую исключительность

От нарратива «экономика прекрасна, а будет еще лучше», бытовавшего еще в 2024 году, мировые рынки перешли к нарративу «подрыв мирового порядка и тотальная неопределенность», что приводит к уходу от риска и переоценке ожиданий будущей доходности.
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