Пьянство, пистолет и балет: как танцор Мариинки терроризирует пивной магазин

Исключительно петербургский скандал, связанный с танцовщиком Мариинского театра Давидом Залеевым. В его истории, похоже, есть все: балет, алкоголь, наркотики, электросамокаты, расставание с женой, авария и даже бойцовский пес, которым он травит соседей.