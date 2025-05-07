Пьянство, пистолет и балет: как танцор Мариинки терроризирует пивной магазин

Исключительно петербургский скандал, связанный с танцовщиком Мариинского театра Давидом Залеевым. В его истории, похоже, есть все: балет, алкоголь, наркотики, электросамокаты, расставание с женой, авария и даже бойцовский пес, которым он травит соседей.
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