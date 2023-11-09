Минниханов принял участие в церемонии передачи Казани 25 троллейбусов нового поколения

В Казанской Ратуше состоялась церемония передачи Казани 25 новых троллейбусов МАЗ-303Т22. В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой и мэр Казани Ильсур Метшин.
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