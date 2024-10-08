Плотно мы взялись за украинские тылы, список комбинированно атакованных нами ночью областей тот же, что и последние несколько дней: Харьковская, Винницкая, Сумская, Одесская, Киевская, включая столицу и Запорожская.
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