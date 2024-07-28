В День ВМФ в Поморье будет тёплая и ясная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха поднимется до +21,+26 градусов, в восточной половине региона — +16,+21Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха поднимется до +21,+26 градусов, в восточной половине региона — +16,+21Переменная облачность.
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