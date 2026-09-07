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Обновленный Suzuki Baleno: улучшенное оснащение и минус один цилиндр

Обновленный Suzuki Baleno: улучшенное оснащение и минус один цилиндр

Обновленный Suzuki Baleno: улучшенное оснащение и минус один цилиндр[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 90-х под названием Suzuki Baleno продавалось целое семейство модели гольф-класса, а в 2015 году знакомое имя возродили для скромного хэтчбека производства индийского предприятия Maruti Suzuki.

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