Обновленный Suzuki Baleno: улучшенное оснащение и минус один цилиндр[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 90-х под названием Suzuki Baleno продавалось целое семейство модели гольф-класса, а в 2015 году знакомое имя возродили для скромного хэтчбека производства индийского предприятия Maruti Suzuki.