Электросамокаты в 2024 году: чего стоит ожидать пользователям

Был разработан законопроект о регулировании движения СИМ В настоящий момент наблюдается активный рост популярности средств индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатов, моноколес, гироскутеров и прочих устройств.
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