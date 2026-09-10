Продолжатели громких фамилий: 12 российских актёров из известных кинематографических династий

Громкая фамилия в кинематографе — это и главный трамплин, и вечный повод для сравнений. Сын или внук известного артиста может легко попасть на первые пробы, но удержаться в профессии и доказать собственный талант ему приходится уже без помощи старших родственников.
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