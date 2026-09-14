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Anthropic идёт на Nasdaq с оценкой $2 трлн в октябре — в ту же неделю OpenAI отказалась от IPO

Anthropic идёт на Nasdaq с оценкой $2 трлн в октябре — в ту же неделю OpenAI отказалась от IPO

Компания, чей бывший исследователь оценил риск вымирания человечества от ИИ выше 10%, готовит крупнейшее размещение в истории Anthropic определилась с биржей: компания выбрала Nasdaq для октябрьского IPO, сообщил Business Insider.

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