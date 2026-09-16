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Жара возвращается: прогноз погоды для Актау на 16 сентября

Жара возвращается: прогноз погоды для Актау на 16 сентября

По данным Казгидромета, 16 сентября в Актау ожидается переменная облачность. Днём температура воздуха составит +30…+32 °C, осадков не ожидается, передает inAktau.

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