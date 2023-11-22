Председатель РАСПП Манкевич: в США и Китае подорожает одежда из-за Бангладеш

Из-за забастовок в Бангладеш в Соединенных Штатах и Китае может подорожать одежда. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич.