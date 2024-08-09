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SHOT: Mercedes Артема Дзюбы насобирал 100 штрафов менее чем за год

SHOT: Mercedes Артема Дзюбы насобирал 100 штрафов менее чем за год

Автомобиль Mercedes-Benz AMG S63, который зарегистрирован на бывшего нападающего московского "Локомотива" и сборной России Артема Дзюбу, насобирал 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения меньше, чем за год.

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