Посол Степанов: десятки канадцев подали запрос на переезд в Россию

Десятки канадцев подали запрос на переезд в Россию, сообщил российский посол в Оттаве Олег Степанов. По его словам, в консульские учреждения стабильно поступают запросы от канадцев на переезд и длительное проживание в России.
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