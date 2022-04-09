Ленд-лиз для нацистов

Чем опасно американское лицемерие Американское издание POLITICO, сообщая о принятом американским сенатом законопроекте о ленд-лизе для Украины, указывает, что американские законодатели прибегают к экстраординарной тактике, которая в последний раз использовалась во время самого значительного глобального конфликта ХХ века, что служит еще одним признаком того, что США и их европейские союзники считают, что действия России на Украине представляют «экзистенциальную угрозу либеральному порядку».