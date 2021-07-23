Законодатели юга России борются с опустыниванием земель

Опустынивание земель — значимая проблема для всех южных регионов России. Особенно она актуальна для Республики Калмыкия и Астраханской области, где очень высок индекс деградации сельскохозяйственных угодий, а территории страдают от недостатка воды.
Опустынивание земель — значимая проблема для всех южных регионов России. Особенно она актуальна для Республики Калмыкия и Астраханской области, где очень высок индекс деградации сельскохозяйственных угодий, а территории страдают от недостатка воды.
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