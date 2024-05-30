Елена Николаева предстала с новорожденным сыном, не скрывая его лица

Телеведущая Елена Николаева поделилась фото с младшим сыном от экс-супруга Волочковой. Бывший муж Анастасии Волочковой не так давно вновь стал отцом и теперь воспитывает с супругой Еленой Николаевой двоих сыновей: Александра и Романа.
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