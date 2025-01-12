Генпрокуратура вернула в СКР дело экс-сенатора Савельева, обвиняемого в убийстве

Генпрокуратура РФ вернула в Следственный комитет России (СКР) дело против предпринимателя Сирина Бадрутдинова, обвиняемого в растрате 74 млн рублей из компании «Спецстройсервис», принадлежавшей экс-сенатору Дмитрию Савельеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии