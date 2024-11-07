Искусственный интеллект для армии КНДР

Беспилотная авиация — наиболее перспективное направление для внедрения ИИ В настоящее время многие страны активно занимаются изучением и развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также пытаются внедрять их в военной сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии