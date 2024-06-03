Зерновая дипломатия развивается - экспорт зерна бьет рекорды

Экспорт зерна из РФ с начала 2024 года: +15% г/г, ~30,8 млн тонн.Экспортный потенциал июня оцениваем в ~4,4 млн тонн, суммарно по итогам первого полугодия показатель экспорта может составить порядка 35 млн тонн, а по итогам сельхозсезона 23/24 ожидаются рекордные показатели.