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Новости экономики России

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Зерновая дипломатия развивается - экспорт зерна бьет рекорды

Экспорт зерна из РФ с начала 2024 года: +15% г/г, ~30,8 млн тонн.Экспортный потенциал июня оцениваем в ~4,4 млн тонн, суммарно по итогам первого полугодия показатель экспорта может составить порядка 35 млн тонн, а по итогам сельхозсезона 23/24 ожидаются рекордные показатели.

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