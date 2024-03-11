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Израиль потребовал ООН признать ХАМАС «террористической организацией»

Израиль потребовал ООН признать ХАМАС «террористической организацией»

Глава МИД Израиля Исраэль Кац на специальном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 11 марта, сравнил ХАМАС с «Аль-Каидой»* и «ИГИЛ»* и потребовал признать палестинское движение террористической организацией, – сообщают СМИ.

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