Телеканал СТС снимет шоу в стиле "Форта Боярд" в форте "Александр Первый"

На территории форта "Император Александр Первый" в Кронштадте могут снять шоу в стиле "Форта Боярд". Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксению Шойгу.