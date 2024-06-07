Телеканал СТС снимет шоу в стиле "Форта Боярд" в форте "Александр Первый"

На территории форта "Император Александр Первый" в Кронштадте могут снять шоу в стиле "Форта Боярд". Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксению Шойгу.
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