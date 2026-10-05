Trump Plans To Ease Off-Road Diesel Restrictions Ahead Of Midterms Bloomberg reported late Monday afternoon that the Trump administration is preparing to loosen restrictions on tax-exempt dyed diesel, seeking to ease costs for the industrial fuel that powers the economy amid a global refining crisis.
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