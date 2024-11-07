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Шахтовая доска: экс-замминистра Яновского подозревают в создании ОПГ

Шахтовая доска: экс-замминистра Яновского подозревают в создании ОПГ

Арестованный по делу о мошенничестве бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский подозревается не просто в хищении бюджетных средств, но и в создании организованной преступной группы, выяснили «Известия».

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