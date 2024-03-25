«Не туда и не тем». Россияне могут потерять деньги из-за новой схемы мошенничества

Мошенники научились подделывать QR-коды для оплаты товаров. Доверчивые россияне могут потерять деньги при переходе на оплату как в офлайн-магазинах, предупредил эксперт в области безопасности Александр Власов, сообщает PRIMPRESS.
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