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«Не туда и не тем». Россияне могут потерять деньги из-за новой схемы мошенничества

«Не туда и не тем». Россияне могут потерять деньги из-за новой схемы мошенничества

Мошенники научились подделывать QR-коды для оплаты товаров. Доверчивые россияне могут потерять деньги при переходе на оплату как в офлайн-магазинах, предупредил эксперт в области безопасности Александр Власов, сообщает PRIMPRESS.

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