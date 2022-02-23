«Смотрит осмысленно, хотя страдальчески», — сиделка Заворотнюк впервые о состоянии тяжелобольной звезды

Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием уже несколько лет. Ее случай часто сравнивают с историей Жанны Фриске, однако, подмечают, что супруг Жанны был не столь активен в вопросах заболевания супруги и не прилагал столько усилий, сколько в настоящее время прилагает фигурист Петр Чернышев, который, по словам его коллеги Татьяны Навки, берет на себя абсолютно любую работу, чтобы спасти любимую супругу и заработать деньги на ее лечение.