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«Смотрит осмысленно, хотя страдальчески», — сиделка Заворотнюк впервые о состоянии тяжелобольной звезды

«Смотрит осмысленно, хотя страдальчески», — сиделка Заворотнюк впервые о состоянии тяжелобольной звезды

Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием уже несколько лет. Ее случай часто сравнивают с историей Жанны Фриске, однако, подмечают, что супруг Жанны был не столь активен в вопросах заболевания супруги и не прилагал столько усилий, сколько в настоящее время прилагает фигурист Петр Чернышев, который, по словам его коллеги Татьяны Навки, берет на себя абсолютно любую работу, чтобы спасти любимую супругу и заработать деньги на ее лечение.

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