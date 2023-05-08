Слово и дело

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Дайверы из Норвегии наткнулись на дне океана на чудовище, ставшее прототипом для мифического Кракена

Дайверы из Норвегии наткнулись на дне океана на чудовище, ставшее прототипом для мифического Кракена

Исследователи из Норвегии во время погружения в северный Ледовитый океан обнаружили редкую форму жизни — загадочного глубоководного хищника.

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